Найдите синус,косинус и тангенс меньшего острого угла прямоугольного треугольника с катетом 40 си и гипотенузой 41 см

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рисуем треугольник АВС, гипотенуза с=41, катет АС=40, тогда угол А меньший. формула: гипотенуза * косинус прилежащего к катету угла = этот прилежащий катет ----тогда косинус А=40/41 Чтобы найти второй катет, используем теорему Пифагора гипотенуза в квадрате = сумме квадратов катетов, тогда а= корень (41^2 - 40^2) =9 ----синус А= 9/41 (т.е. противолежащий катет / гипотенузу). Тангенс А = синусА/косинусА = 9/40