вычислить массу сульфата бария, полученного при взаимодействии 8 моль нитрата бария с серной кислотой
Химия
вычислить массу сульфата бария, полученного при взаимодействии 8 моль нитрата бария с серной кислотой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
запигем уравнение реакции BA(NO3)2+H2SO4=BASO4+2HNO3 найдём химическое количество BASO4 [latex]\frac{8}{1}=\frac{x}{1}[/latex] X=8 n(BASO4)=8 моль m=n*M M(BASO4)=137+32+16*4=233 m=233*8=1864 г удачи☺
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