решение задачи: в двух мешках 1,28 ц муки. в первом мешке на 0,12 ц муки больше,чем во втором. сколько центнеров муки в каждом мешке?

Математика

решение задачи: в двух мешках 1,28 ц муки. в первом мешке на 0,12 ц муки больше,чем во втором. сколько центнеров муки в каждом мешке?

Автор: Гость