решение задачи: в двух мешках 1,28 ц муки. в первом мешке на 0,12 ц муки больше,чем во втором. сколько центнеров муки в каждом мешке?
Математика
решение задачи: в двух мешках 1,28 ц муки. в первом мешке на 0,12 ц муки больше,чем во втором. сколько центнеров муки в каждом мешке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть второй мешок "x" ц муки, тогда первый "x+0.12" ц муки всего 1,28 ц муки уравнение x+x+0.12=1.28 2x=1.28-012 2x=1.16 x=1.16/2 x=0.58 (ц) - второй мешок муки Следовательно х+0,12=0,58+0,12=0,7 (ц) муки Ответ: Первый мешок 0,7 ц, второй - 0,58 ц
Гость:
1)если бы в мешках было поровну 1,28-0,12=1,16 2)в первом мешке 1,16:2=0,58 3)во втором мешке 0,58+0,12=0,7 проверка 0,58+0,7=1,28 всего
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