Отрезки ab и cd пересекаются в точке o, которая является их серединой. Докажите параллельность прямых ac и bc

Геометрия
Отрезки ab и cd пересекаются в точке o, которая является их серединой. Докажите параллельность прямых ac и bc
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