сочинение на тему: "маленькое поляна" на завтра

Гость: Гость:

возле моей деревни была маленькая поляна.я любила на нем играть.там было много много растений.там были маленькие зверушки.я каждый день туда ходила и однажды увидела там раненого кролика.я принесла его домой.я его вылечила.и стого времени он живет с нами.