сочинение на тему: "маленькое поляна" на завтра
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сочинение на тему: "маленькое поляна" на завтра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возле моей деревни была маленькая поляна.я любила на нем играть.там было много много растений.там были маленькие зверушки.я каждый день туда ходила и однажды увидела там раненого кролика.я принесла его домой.я его вылечила.и стого времени он живет с нами.
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