скласти i записати опис рослини,яка квiтуе на веснi(5-7 речень) Заранее спасибо))
Қазақ тiлi
скласти i записати опис рослини,яка квiтуе на веснi(5-7 речень) Заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Підсніжник білосніжний - багаторічна цибулинна рослина. Це рослина із білосніжними квітами, що родом із півдня Європи, де він росте в гірських лісах на вологому грунті. Коли бутон підсніжника розкривається, спочатку розходяться три зовнішні, довгі чисто-білі листочки, потім відкриваються три внутрішні, коротші. Усередині заховано шість тичинок і маточка. Підсніжник символ надії. Згідно з однією старовинною легендою, коли перші люди були вигнані з раю, на землі йшов сніг і було холодно. Єва дуже змерзла. Щоб її утішити, надати надії на кращі часи, декілька сніжинок перетворилися у ніжні квіти підсніжника — провісника весни.
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