Даны вещества: оксид серы (VI), гидроксид натрия, соляная кислота, оксид кальция, вода. Какие из этих веществ будут взаимодействовать между собой? Напишите уравнения реакций и укажите названия образующихся веществ.
Химия
Даны вещества: оксид серы (VI), гидроксид натрия, соляная кислота, оксид кальция, вода. Какие из этих веществ будут взаимодействовать между собой? Напишите уравнения реакций и укажите названия образующихся веществ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)NaOH+HCl→NACl+H2O хлорид натрия и вода 2)CaO+2HCl→CaCl2+H2O хлорид кальция и вода 3)CaO+H2O→Ca(OH)2 гидроксид кальция 4)SO3+H2O→H2SO4 серная кислота 5)CaO+SO3→CaSO4 сульфат кальция 6)SO4+2NaOH→Na2SO4+H2O сульфат натрия и вода
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