3-4 пищевые цепочки для степи

Биология
3-4 пищевые цепочки для степи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Растительность-злаки - суслик - орел.  2. Растительность - бактерии гниения - черви - жужжелица - землеройка - сова степная  3. Растительность - заяц степной - волк степной.
Гость:
тушканчик>змея>еж ушасый;хомяк>змея>(орел  или  дрофа);
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