Найти внутренние углы равнобедренного треугольника учитывая что один из его внешних углов равен 100 градусам
Математика
Найти внутренние углы равнобедренного треугольника учитывая что один из его внешних углов равен 100 градусам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ABC-равнобедр.треугольник.угол С (внутр.при основании)=180-100=80 градусов.т.к. в равноб.треугольнике углы приосновании равны,то угол А и Угл С равны(по 80 градусов).оставшийся угол В=180-(80+80)=20 градусов
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