Найти внутренние углы равнобедренного треугольника учитывая что один из его внешних углов равен 100 градусам

Гость: Гость:

ABC-равнобедр.треугольник.угол С (внутр.при основании)=180-100=80 градусов.т.к. в равноб.треугольнике углы приосновании равны,то угол А и Угл С равны(по 80 градусов).оставшийся угол В=180-(80+80)=20 градусов