звуко буквенный разбор слова этикетка

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звуко буквенный разбор слова этикетка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этикетка-и т и к е т к а Э(и)-гласн.,безуд. Т(т)-согласн.,глух.,парн. И(и)-гласн.,безуд. К(к)-согласн.,глух.,парн. Е(е)-гласн.,ударн. Т(т)-согласн.,глух.,парн. К(к)-согласн.,глух.,парн. А(а)-гласн.,безуд.
Гость:
Этикетка-4 слога э -[э]-гласн.,безуд. т -[т`]-согласн.,глух.,мягк. и -[и]-гласн.,безуд. к -[к`]-согласн.,глух.,мягк. е -[е']-гласн.,ударн. т -[т]-согласн.,глух.,твёрд. к -[к]-согласн.,глух.,твёрд. а -[а]-гласн.,безуд.
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