звуко буквенный разбор слова этикетка

Гость: Гость:

Этикетка-и т и к е т к а Э(и)-гласн.,безуд. Т(т)-согласн.,глух.,парн. И(и)-гласн.,безуд. К(к)-согласн.,глух.,парн. Е(е)-гласн.,ударн. Т(т)-согласн.,глух.,парн. К(к)-согласн.,глух.,парн. А(а)-гласн.,безуд.