( х - 2 ) ^ 2 - х ( 3 х - 4 ) = 0

Гость: Гость:

Выражение: (X-2)^2-X*(3*X-4)=0 Ответ: -2*X^2+4=0 Решаем по действиям: 1) (X-2)^2=X^2-4*X+4 (X-2)^2=((X-2)*(X-2)) 1.1) (X-2)*(X-2)=X^2-4*X+4 (X-2)*(X-2)=X*X-X*2-2*X+2*2 1.1.1) X*X=X^2 X*X=X^(1+1) 1.1.1.1) 1+1=2 +1 _1_ 2 1.1.2) -X*2-2*X=-4*X 1.1.3) 2*2=4 X2 _2_ 4 2) X*(3*X-4)=X^2*3-X*4 X*(3*X-4)=X*3*X-X*4 2.1) X*X=X^2 X*X=X^(1+1) 2.1.1) 1+1=2 +1 _1_ 2 3) X^2-4*X+4-(X^2*3-X*4)=X^2-4*X+4-X^2*3+X*4 4) X^2-X^2*3=-2*X^2 5) -4*X+X*4=0 Решаем по шагам: 1) X^2-4*X+4-X*(3*X-4)=0 1.1) (X-2)^2=X^2-4*X+4 (X-2)^2=((X-2)*(X-2)) 1.1.1) (X-2)*(X-2)=X^2-4*X+4 (X-2)*(X-2)=X*X-X*2-2*X+2*2 1.1.1.1) X*X=X^2 X*X=X^(1+1) 1.1.1.1.1) 1+1=2 +1 _1_ 2 1.1.1.2) -X*2-2*X=-4*X 1.1.1.3) 2*2=4 X2 _2_ 4 2) X^2-4*X+4-(X^2*3-X*4)=0 2.1) X*(3*X-4)=X^2*3-X*4 X*(3*X-4)=X*3*X-X*4 2.1.1) X*X=X^2 X*X=X^(1+1) 2.1.1.1) 1+1=2 +1 _1_ 2 3) X^2-4*X+4-X^2*3+X*4=0 3.1) X^2-4*X+4-(X^2*3-X*4)=X^2-4*X+4-X^2*3+X*4 4) -2*X^2-4*X+4+X*4=0 4.1) X^2-X^2*3=-2*X^2 5) -2*X^2+4=0 5.1) -4*X+X*4=0 Решаем уравнение -2*X^2+4=0: Тестовая функция, правильность не гарантируется Квадратное уравнение, решаем относительно X: Ищем дискриминант: D=0^2-4*(-2)*4=-4*(-2)*4=-(-4*2)*4=-(-8)*4=-(-8*4)=-(-32)=32; Дискриминант больше 0, уравнение имеет 2 корня: X_1=(2root32-0)/(2*(-2))=2root32/(-2*2)=2root32/(-4)=-2root32/4~~-1.4142135623731; X_2=(-2root32-0)/(2*(-2))=-2root32/(-2*2)=-2root32/(-4)=-(-2root32/4)=2root32/4~~1.4142135623731.