Я "Всю жизнь по капле выдавливал из себя раба".. Как вы понимаете это высказывание?

Литература
Я "Всю жизнь по капле выдавливал из себя раба".. Как вы понимаете это высказывание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
смысл выражения: постоянновоспитывать в себе чувство собственного достоинства, избовляясь от конформизма и т.д
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