как посчитать -log из 0.25 по основанию 2

Гость: Гость:

-log из 0.25 по основанию 2=перепишем -log из 1/4 по основанию 2=перепишем = -log из 2^(-2) по основанию 2=по формуле логарифма степеня -(-2) -log из 2 по основанию 2=по формуле логарифма log_a a=1 =2*1=2