как посчитать -log из 0.25 по основанию 2
Алгебра
как посчитать -log из 0.25 по основанию 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-log из 0.25 по основанию 2=перепишем -log из 1/4 по основанию 2=перепишем = -log из 2^(-2) по основанию 2=по формуле логарифма степеня -(-2) -log из 2 по основанию 2=по формуле логарифма log_a a=1 =2*1=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
углекислый газ ,образовавшийся в результате спиртового брожения 45 г глюкозы ,поглощен 180,2 мл раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH10%...
Литература