К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двузначное число. Получилось снова пятизначное число, сумма цифр которого равна 2. Какое число получилось? 20000 11000 10100 10010 10001

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К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двузначное число. Получилось снова пятизначное число, сумма цифр которого равна 2. Какое число получилось? 20000 11000 10100 10010 1000 Решение Данное число 10100, т.к. это число получается: 10001 (сумма цифр равна 2)+99 (двузначное число)=10100 - сумма цифр равна 2