К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двузначное число. Получилось снова пятизначное число, сумма цифр которого равна 2. Какое число получилось? 20000 11000 10100 10010 10001
Математика
К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двузначное число. Получилось снова пятизначное число, сумма цифр которого равна 2. Какое число получилось? 20000 11000 10100 10010 10001
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двузначное число. Получилось снова пятизначное число, сумма цифр которого равна 2. Какое число получилось? 20000 11000 10100 10010 1000 Решение Данное число 10100, т.к. это число получается: 10001 (сумма цифр равна 2)+99 (двузначное число)=10100 - сумма цифр равна 2
Гость:
Первоначальное число: 10010. Двузначное число: 90. 10010+90=10100 Ответ: 10100
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2 стороны относятся как 5:3 угол между ними 120 градусов, найти третью сторону если периметр = 45см.
Литература