К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двузначное число. Получилось снова пятизначное число, сумма цифр которого равна 2. Какое число получилось? 20000 11000 10100 10010 10001

Математика
К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двузначное число. Получилось снова пятизначное число, сумма цифр которого равна 2. Какое число получилось? 20000 11000 10100 10010 10001
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К пятизначному числу, сумма цифр которого равна 2, прибавили двузначное число. Получилось снова пятизначное число, сумма цифр которого равна 2. Какое число получилось? 20000 11000 10100 10010 1000 Решение Данное число 10100, т.к. это число получается: 10001 (сумма цифр равна 2)+99 (двузначное число)=10100 - сумма цифр равна 2
Гость:
Первоначальное число: 10010. Двузначное число: 90. 10010+90=10100 Ответ: 10100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Во сколько раз увеличится объем тетраедра если его ребро увеличить в 8 раз?
Ответить
Геометрия
2 стороны относятся как 5:3 угол между ними 120 градусов, найти третью сторону если периметр = 45см.
Ответить
Литература
Я "Всю жизнь по капле выдавливал из себя раба".. Как вы понимаете это высказывание?
Ответить
Алгебра
как посчитать -log из 0.25 по основанию 2
Ответить
Химия
углекислый газ ,образовавшийся в результате спиртового брожения 45 г глюкозы ,поглощен 180,2 мл раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH10%...
Ответить