Помогите написать сочинение Чудо природы.  

Гость: Гость:

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ Полярное Сияние - таинственные гирлянды и сполохи цветных огней играют в зимнем небе высоких широт. В тишине бескрайней арктической тундры странные огни играют зимой в небесах. Сходные дуги и вспышки сияют и на дальнем юге лучше всего наблюдать их на антарктическом континенте в ясные, чрезвычайно холодные зимние ночи. Можно увидеть эти огни и в более низких широтах. Когда они появлялись в небесах средневековой Европы, хронисты объясняли это тем, что это великаны сражаются в небе или что с небес летят на землю сверкающие разноцветными огнями копья. Северное сияние часто можно наблюдать в Шотландии, особенно в апреле; около четырех раз в году появляется оно и на севере Флориды, но наиболее ясно его видно поблизости от магнитных полюсов: например, в Северной Канаде и на Впадине Росса в Антарктике. Эти северные и южные небесные огни известны ученым как aurora bolearis и aurora australis (северное и южное полярное сияние). Они, строго говоря, вовсе не относятся к земным явлениям, поскольку вызваны Солнцем и развертываются высоко над землей. Периодически на Солнце происходит вспышка, равная по высвобождаемой энергии взрыву невообразимого числа атомных бомб, и в космос выбрасывается масса частиц, мчащихся со скоростью света. Отклоняясь под действием магнитного поля Земли, они ударяются об атмосферные частицы, сообщая им электрический заряд. Избавляясь от заряда, частицы начинают «светиться» этот процесс и дает свет, творя представление в ночных небесах. А причина того, что сияние облюбовало именно полярные регионы, кроется в магнитных полях: они отклоняют частицы, устремляющиеся к экватору, и направляют их к магнитным полюсам Земли. Полярное сияние завораживающее зрелище. Огромные арки переливающихся огней расцвечивают небо всеми цветами спектра от фиолетовато-белого до желто-зеленого и оранжево-красного. Они охватывают значительную часть небесного свода: как-то полярное сияние образовало дугу длиной 4 827 км и высотой 161 км. Существует много видов полярного сияния; наблюдаемые различия, похоже, зависят от высоты их формирования. Наиболее распространенные арки или дуги обычно формируются на высоте от 65 до 105 км, между тем явление, известное как «колышущиеся занавеси», образуется на высоте около 113 км. Максимальная высота, на которой формируются огни, 998 км над земной поверхностью; существуют также некоторые указания на то, что красноватые огни чаще встречаются в верхних слоях, где атмосфера разрежена и меньше вероятность столкновения частиц. По мере учащения столкновений частиц цвет изменяется на фиолетовый; на небольших высотах наиболее распространен зеленый цвет. Хотя эти танцующие огни и получили научное объяснение, они сохранили ауру таинственности и репутацию одного из самых ярких явлений природы.