Разберите слово ранним как часть речи
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Разберите слово ранним как часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Ранним-прил.(каким?) 2.Н.ф.-ранний(качеств,полн,Т.п,ед.ч,(род опр.по сущ.)) 3.(Каким?)ранним.Определение.
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