часть речи ближайшей
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часть речи ближайшей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ближайшей-превосходная степень качественного прилагательного.
Гость:
Ближайшей-прилагательное Прзн.:превосходная степень.,качеств.
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