в двух мешках 1,28 ц муки.в первом мешке на 0,12 ц муки больше,чем во втором.сколько центнеров муки в каждом мешке?

Математика

в двух мешках 1,28 ц муки.в первом мешке на 0,12 ц муки больше,чем во втором.сколько центнеров муки в каждом мешке?

Автор: Гость