в двух мешках 1,28 ц муки.в первом мешке на 0,12 ц муки больше,чем во втором.сколько центнеров муки в каждом мешке?
Математика
в двух мешках 1,28 ц муки.в первом мешке на 0,12 ц муки больше,чем во втором.сколько центнеров муки в каждом мешке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х + (х + 0,12) = 1,28 2х + 0,12 = 1,28 2х = 1,28 - 0,12 2х = 1,16 х = 0,58 0,58 (ц) - во втором мешке 0,58 + 0,12 = 0,7 (ц) - в первом мешке
Гость:
0.7 в первом, 0.58 во втором,все в центнерах
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