помогите какие празники народные отмечают весной !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Қазақ тiлi
помогите какие празники народные отмечают весной !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 марта-день Марены 3 марта-день памяти князя Игоря 14 марта-овсень малый 17 марта-день Герасива-грачевника 22 марта-сороки(жаворонки) 24 марта-масленица 25 марта-закликание весны 30 марта-лододение 1 апреля-именины домового 3 апреля-водопол 7 апреля-день Карны-Плаккальщицы 14 апреля-день Самаргла 19 апреля-новый день 22 апреля-лельник 23 апреля-Ярило Вешний 30 апреля-родоница 1 мая-живин день 6 мая-день Дождьбога 7 мая-пролетье 10 мая-вешнее макошье 22 мая-Ярило мокрый,Троян 27 мая-праздник кукушки 28 мая-духов день 31 мая-семик
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