в двух коробках было 80 карандашей. когда из одной коробки взяли 18 карандашей. в обеих коробках стало поровну. сколько карандашей стало в каждой коробке?

Математика

в двух коробках было 80 карандашей. когда из одной коробки взяли 18 карандашей. в обеих коробках стало поровну. сколько карандашей стало в каждой коробке?

Автор: Гость