в двух коробках было 80 карандашей. когда из одной коробки взяли 18 карандашей. в обеих коробках стало поровну. сколько карандашей стало в каждой коробке?
Математика
в двух коробках было 80 карандашей. когда из одной коробки взяли 18 карандашей. в обеих коробках стало поровну. сколько карандашей стало в каждой коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80-18=62 карандашей осталось 62:2=31 в каждой коробке стало 31+18=49 изначально было в первой коробке или 80-(80-18):2=49 к.
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