снежок, летящий со скоростью 20м/с, ударяется о стену. какая часть его расплавится, если температура окружающей среды равна 0 градусов С, а вся кинетическая энергия передается снегу   подробное решение нужно

Физика
снежок, летящий со скоростью 20м/с, ударяется о стену. какая часть его расплавится, если температура окружающей среды равна 0 градусов С, а вся кинетическая энергия передается снегу   подробное решение нужно
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