снежок, летящий со скоростью 20м/с, ударяется о стену. какая часть его расплавится, если температура окружающей среды равна 0 градусов С, а вся кинетическая энергия передается снегу подробное решение нужно

Физика

снежок, летящий со скоростью 20м/с, ударяется о стену. какая часть его расплавится, если температура окружающей среды равна 0 градусов С, а вся кинетическая энергия передается снегу подробное решение нужно

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