Решить уравнение: Икс в степени логарифм десятичный икс равно 10000
Алгебра
Решить уравнение: Икс в степени логарифм десятичный икс равно 10000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Икс в степени логарифм десятичный икс равно 10000 x^(lg x)=10 000 логарифмируя и используя формулу логарифма степеня lg x *lg x =lg10 000 перепишем в виде (lg x)^2=lg 10^4 откуда используя формулу логарифма степеня (lg x)^2=4 откуда lg x =2 или lg x=-2 x=10^2 или х=10^(-2) x=100 или х=0.01 проверкой можно убедиться, что корни удовлетворяют уравнению
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