Задали Написать Текст повествование Моя МАМА
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Задали Написать Текст повествование Моя МАМА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама самая лучшая на свете! Мама открыла для меня мир, учит меня быть мудрой, даёт полезные советы, заботится обо мне. Мама для меня верный друг-всегда помогает в трудную минуту. Мама и пожалеет, и приласкает, и наставит на правильный путь. А ещё у моей мамочки золотые руки. Она замечательно шьет, вяжет и очень вкусно готовит. Я её очень сильно люблю!!!
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