Задали Написать Текст повествование Моя МАМА

Гость: Гость:

Моя мама самая лучшая на свете! Мама открыла для меня мир, учит меня быть мудрой, даёт полезные советы, заботится обо мне. Мама для меня верный друг-всегда помогает в трудную минуту. Мама и пожалеет, и приласкает, и наставит на правильный путь. А ещё у моей мамочки золотые руки. Она замечательно шьет, вяжет и очень вкусно готовит. Я её очень сильно люблю!!!