какая масса воды окажется в смеси, если лед массой 150 г и воду массой 200 г, находящейся в состоянии теплового равновесия, нагреть до 100 градусов C путем пропускания пара, имеющего температуру 100 градусов С подробное реш...

Физика

какая масса воды окажется в смеси, если лед массой 150 г и воду массой 200 г, находящейся в состоянии теплового равновесия, нагреть до 100 градусов C путем пропускания пара, имеющего температуру 100 градусов С подробное решение нужно

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