Помогите пожалуйста моему папе по работе:Что такое правильная геометрическая фигура?ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!

Геометрия
Помогите пожалуйста моему папе по работе:Что такое правильная геометрическая фигура?ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильной фигурой называется, та геометрическая фигура, у которой все стороны и углы равны.  Сегодня мы только повторяли) Удачи!)
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