Меры, предпринимаемые государством для решения проблемы бедности
География
Меры, предпринимаемые государством для решения проблемы бедности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для решения проблемы бедности Г.: 1. повышает свой экономический рост. т.к. благодаря ему увеличивается ВВП 2. увеличивыет трудовые пенсии 3. увеличивает прожиточный минимум 4. помимо выплаты пособий бедным, государство разрабатывает программы, вовлечения людей в трудовую деятельность (биржи труда бесплатно проводят курсы переподготовки, содействует в поиске работы)
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