Запиши наибольшее и наименьшее числа, которые можно составить из цифр 2, 8, 0, 6 так, чтобы каждая цифра встречалась в нём только один раз.

Математика

Запиши наибольшее и наименьшее числа, которые можно составить из цифр 2, 8, 0, 6 так, чтобы каждая цифра встречалась в нём только один раз.

Автор: Гость