Запиши наибольшее и наименьшее числа, которые можно составить из цифр 2, 8, 0, 6 так, чтобы каждая цифра встречалась в нём только один раз.
Математика
Запиши наибольшее и наименьшее числа, которые можно составить из цифр 2, 8, 0, 6 так, чтобы каждая цифра встречалась в нём только один раз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшее - 8260 Наименьшее - 268
Гость:
268 меньшее, 8260 большее
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