невыразимо часть речи

Русский язык
невыразимо часть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Невыразимо(как?)-наречие.
Гость:
наречие- (как?) невыразимо  
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