невыразимо часть речи
Русский язык
невыразимо часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Невыразимо(как?)-наречие.
Гость:
наречие- (как?) невыразимо
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