концерт продолжался 1 ч 45 мин. в какое время начался концерт, если он закончился в 21 ч?
Математика
концерт продолжался 1 ч 45 мин. в какое время начался концерт, если он закончился в 21 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 19.15 начался концерт и он закончился в 21 час
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