Способность различать вкус фенилтиокарбамида обусловленна аутосомным доминантным геном. Женщина с нормальным зрением, которая различает вкус фенилтиокарбамида, вышла замуж за дальтоника, не способного различать вкус этого вещес...

Биология
Способность различать вкус фенилтиокарбамида обусловленна аутосомным доминантным геном. Женщина с нормальным зрением, которая различает вкус фенилтиокарбамида, вышла замуж за дальтоника, не способного различать вкус этого вещества. У них родились две дочки, которые не страдали дальтонизмом и различали вкус фенилтиокарбамида, и четыре сына, ни один из которых не страдал дальтонизмом, но двое различали вкус фенилтиокарбамида, а двое – нет. Определите вероятные генотипы родителей и детей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
             жена      Aa + XHXH  *     муж  2a + XhY д Aa + XHXh д Aa + XHXh м aa + XHY  м aa + XHY  м Aa + XHY  м Aa + XHY     д  - девочка, м - мальчик    Aa - гены, расположенные в аутосомах. X и Y - гены, расположенные в половых хромосомах.     H и h - доминантный и рецессивный гены, сцепленные с половыми хромосомами X. XH(H пишется как верхний индекс), например, - доминантное проявление гена, ответственного за болезнь дальтонизма. =) 
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