Способность различать вкус фенилтиокарбамида обусловленна аутосомным доминантным геном. Женщина с нормальным зрением, которая различает вкус фенилтиокарбамида, вышла замуж за дальтоника, не способного различать вкус этого вещес...

Биология

Способность различать вкус фенилтиокарбамида обусловленна аутосомным доминантным геном. Женщина с нормальным зрением, которая различает вкус фенилтиокарбамида, вышла замуж за дальтоника, не способного различать вкус этого вещества. У них родились две дочки, которые не страдали дальтонизмом и различали вкус фенилтиокарбамида, и четыре сына, ни один из которых не страдал дальтонизмом, но двое различали вкус фенилтиокарбамида, а двое – нет. Определите вероятные генотипы родителей и детей.

Автор: Гость