скажите как правильно писать слитное и раздельное написании наречий например вверх же пишется и раздельно и вместе ,а как узнать , а по-зимнему через тере и раздельно?
Русский язык
скажите как правильно писать слитное и раздельное написании наречий например вверх же пишется и раздельно и вместе ,а как узнать , а по-зимнему через тере и раздельно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в зависимости от смысла.по-зимнему холодно.по зимнему морозу или снегу там..
Гость:
1)Обрати внимание на вопрос! Он посмотрел(куда?)вверх Он кинул мяч(куда именно?)в верх 2)Когда перед слово стоит по,всегда ставится тире.Например: по-летнему,по-турецки. Когда задаётся вопрос(как именно?)всегда ставится тире.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
моторная лодка прошла против течения реки 72 км и вернулась обратно на 2 часа меньше. найдите скорость течения , если скорость лодки в неподвижной ...
Математика
Запиши наибольшее и наименьшее числа, которые можно составить из цифр 2, 8, 0, 6 так, чтобы каждая цифра встречалась в нём только один раз.
Биология
в школьной уголок живой природы принесли двух серых кроликов(самку и самца) считая их чистопородными но в F2 появились черные крольчата.Почему?