скажите как правильно писать слитное и раздельное написании наречий например вверх же пишется и раздельно и вместе ,а как узнать , а по-зимнему через тере и раздельно?

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скажите как правильно писать слитное и раздельное написании наречий например вверх же пишется и раздельно и вместе ,а как узнать , а по-зимнему через тере и раздельно?

Автор: Гость