Магазин за 3 дня продал 1240,8 килограмм сахара.В первый день было продано 543 килограмм , во второй - в 2 раза больше , чем в третий .Сколько килограммов сахара продано в третий день

Математика

Магазин за 3 дня продал 1240,8 килограмм сахара.В первый день было продано 543 килограмм , во второй - в 2 раза больше , чем в третий .Сколько килограммов сахара продано в третий день

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