Магазин за 3 дня продал 1240,8 килограмм сахара.В первый день было продано 543 килограмм , во второй - в 2 раза больше , чем в третий .Сколько килограммов сахара продано в третий день

Математика
Магазин за 3 дня продал 1240,8 килограмм сахара.В первый день было продано 543 килограмм , во второй - в 2 раза больше , чем в третий .Сколько килограммов сахара продано в третий день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
543+2х+х=1240,8кг 3х=1240,8-543 х=697,8:3 х=232,6 кг сахара продали в третий день, 232,6*2=465,2 кг сахара продали во второй день
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