составьте словосочетания со словами по зимнему , по-зимнему,вверх, в верх, вдали , в дали ,навстречу , на встречу
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составьте словосочетания со словами по зимнему , по-зимнему,вверх, в верх, вдали , в дали ,навстречу , на встречу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стало по - зимнему холодно.иду до домой по зимнему морозу.мы плыли вверх по течению реки.я пытался выбраться в верх ямы.навстречу ветру.мне на встречу шли друзья
Гость:
По зимнему небу,по-зимнему холодно,вверх по течению, ,виднеется вдали,навстречу ветру, на встречу с другом.
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