составьте  словосочетания со  словами  по  зимнему  ,  по-зимнему,вверх, в  верх,   вдали  ,  в дали  ,навстречу ,   на  встречу 

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составьте  словосочетания со  словами  по  зимнему  ,  по-зимнему,вверх, в  верх,   вдали  ,  в дали  ,навстречу ,   на  встречу 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стало по - зимнему  холодно.иду до домой по зимнему морозу.мы плыли вверх по течению реки.я пытался выбраться в верх ямы.навстречу ветру.мне на встречу шли друзья  
Гость:
По зимнему небу,по-зимнему холодно,вверх по течению, ,виднеется вдали,навстречу ветру, на встречу с другом.
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