На изготовление 60 тетрадей двух видов пошло 840 листов бумаги. На каждую тетрадь первого вдо требовалось 12 листов, а на тетрадь второго вида -18 листов. Сколько изготавили тетрадей каждого вида?
Математика
На изготовление 60 тетрадей двух видов пошло 840 листов бумаги. На каждую тетрадь первого вдо требовалось 12 листов, а на тетрадь второго вида -18 листов. Сколько изготавили тетрадей каждого вида?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х тетрадей на 12 листов 18х:12=60 18х=60*12 18х=720 х=720:18 х=40 тетрадей по 12 листов 60-40=20 тетрадей по 18 листов.
Гость:
х тетрадей по 18л., тогда по 12л. - (60-х) тетредей. На изготовление 18л. тетрадей ушло 18*х листов, 12л. тетрадей - 12*(60-х) листов. Всего листов по условию 840шт. 18*х+12*(60-х)=840 18х+720-12х=840 6х+720=840 6х=840-720 6х=120 х=120:6 х=20 60-х=60-20=40
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