На изготовление 60 тетрадей двух видов пошло 840 листов бумаги. На каждую тетрадь первого вдо требовалось 12 листов, а на тетрадь второго вида -18 листов. Сколько изготавили тетрадей каждого вида?

Математика

На изготовление 60 тетрадей двух видов пошло 840 листов бумаги. На каждую тетрадь первого вдо требовалось 12 листов, а на тетрадь второго вида -18 листов. Сколько изготавили тетрадей каждого вида?

Автор: Гость