какой объем углекислого газа н.у. может быть получен при полно сгорании 5 моль углерода (II)
Химия
какой объем углекислого газа н.у. может быть получен при полно сгорании 5 моль углерода (II)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5C+O2=5CO2 по закону авогадро обьем жиздкости и газов равен 22.4 л\моль из этого выходит 22.4Х5=112л.
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