Треба скласти 5 речень з поданих слів (2 клас): ліс,замети,мороз,кришталь,іній,віхола,ковдра,місяць,зірка,сніг,сонце.

Қазақ тiлi
Треба скласти 5 речень з поданих слів (2 клас): ліс,замети,мороз,кришталь,іній,віхола,ковдра,місяць,зірка,сніг,сонце.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У лісі було дуже гарно.Мороз на вікнах малює візерунки.Зірки висипали на небо.Сніг виблискує на сонці.Сонце яскраво світить,зігріваючи землю своїм теплом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составьте  словосочетания со  словами   по  зимнему  ,  по-зимнему,вверх, в  верх,   вдали  ,  в дали  ,навстречу ,    на  встречу 
Ответить
Математика
На изготовление 60 тетрадей двух видов пошло 840 листов бумаги. На каждую тетрадь первого вдо требовалось 12 листов, а на тетрадь второго вида -18 ...
Ответить
Химия
какой объем углекислого газа н.у. может быть получен при полно сгорании 5 моль углерода (II)
Ответить
Биология
Окисление других веществ (не глюкозы), например жира, белка, может происходить, но это приводит к нарушению обмена, в частности нервных клеток. Поч...
Ответить
Математика
Магазин за 3 дня продал 1240,8 килограмм сахара.В первый день было продано 543 килограмм , во второй - в 2 раза больше , чем в третий .Сколько кило...
Ответить