Треба скласти 5 речень з поданих слів (2 клас): ліс,замети,мороз,кришталь,іній,віхола,ковдра,місяць,зірка,сніг,сонце.
Қазақ тiлi
Треба скласти 5 речень з поданих слів (2 клас): ліс,замети,мороз,кришталь,іній,віхола,ковдра,місяць,зірка,сніг,сонце.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У лісі було дуже гарно.Мороз на вікнах малює візерунки.Зірки висипали на небо.Сніг виблискує на сонці.Сонце яскраво світить,зігріваючи землю своїм теплом.
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