1)почему в пробирку приёмника в которой собирают кислород, опускают дном вниз? 2) Почему вспыхивает тлеющая лучинка?
Химия
1)почему в пробирку приёмника в которой собирают кислород, опускают дном вниз? 2) Почему вспыхивает тлеющая лучинка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)_Масса воздуха - 29 Масса молекулы кислорода(О2) - 32 Соответсвенно кислород тяжелее воздуха, значит он будет скапливаться внизу. 2) Лучинка вспыхивает потому что кислород поддерживает горение.
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