1)почему в пробирку приёмника в которой собирают кислород, опускают дном вниз? 2) Почему вспыхивает тлеющая лучинка?

Гость: Гость:

1)_Масса воздуха - 29 Масса молекулы кислорода(О2) - 32 Соответсвенно кислород тяжелее воздуха, значит он будет скапливаться внизу. 2) Лучинка вспыхивает потому что кислород поддерживает горение.