1)почему в пробирку приёмника в которой собирают кислород, опускают дном вниз? 2) Почему вспыхивает тлеющая лучинка?

Химия
1)почему в пробирку приёмника в которой собирают кислород, опускают дном вниз? 2) Почему вспыхивает тлеющая лучинка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)_Масса воздуха - 29 Масса молекулы кислорода(О2) - 32 Соответсвенно кислород тяжелее воздуха, значит он будет скапливаться внизу. 2) Лучинка вспыхивает потому что кислород поддерживает горение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
за год до рождения кати ее родителям вместе было 40 лет сколько сейчас лет кати если через 2 года ей и ее родителям вместе будет 90 лет.?
Ответить
Қазақ тiлi
Треба скласти 5 речень з поданих слів (2 клас): ліс,замети,мороз,кришталь,іній,віхола,ковдра,місяць,зірка,сніг,сонце.
Ответить
Русский язык
составьте  словосочетания со  словами   по  зимнему  ,  по-зимнему,вверх, в  верх,   вдали  ,  в дали  ,навстречу ,    на  встречу 
Ответить
Математика
На изготовление 60 тетрадей двух видов пошло 840 листов бумаги. На каждую тетрадь первого вдо требовалось 12 листов, а на тетрадь второго вида -18 ...
Ответить
Химия
какой объем углекислого газа н.у. может быть получен при полно сгорании 5 моль углерода (II)
Ответить