ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ Ф. А. ВАСИЛЬЕВ. "МОКРЫЙ ЛУГ"
Русский язык
ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ Ф. А. ВАСИЛЬЕВ. "МОКРЫЙ ЛУГ"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Омытый дождём мокрый луг под огромным небом, набухшие влагой облака, несколько деревьев вдали да бегущие по влажной траве тени гонимых ветром туч. Все в картине полно движения, все живет и дышит, особенно небо с его кипением и бурлением, с его игрой света и космической бесконечностью. Увидев это полотно, Крамской был потрясен. По его словам, всё в Васильеве «говорило о художнике, необыкновенно чутком к шуму и музыке природы» и способном не только передавать увиденное, но и улавливать «общий смысл предметов, их разговор между собой и их действительное значение в духовной жизни человека». На конкурсе «Мокрый луг» полчил вторую премию Между тем «Мокрый луг» - единственный достойный соперник «Сосновому бору» И.И.Шишкина на предстоящем конкурсе Академии художеств. Увидев картину Васильева, знаток живописи Григорович в восторге закричал, что «это уж точно - на первую премию!». Но чудес не бывает: первую премию присудили -таки знаменитому академику Шишкину, а Федору только вторую. Чем бы тут особенно огорчаться и удивляться? Но это автоматически отметает для Васильева членство в Академии, что обеспечило бы больному художнику долгожданную заграничную командировку для практики и лечения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в прямоугольном треугольнике гипотенуза равна c, а один из острых углов равен а.Выразите катеты c и а и найдите их длин если: c=12 дм, а=30 градусов
Химия
1)почему в пробирку приёмника в которой собирают кислород, опускают дном вниз? 2) Почему вспыхивает тлеющая лучинка?
Математика
за год до рождения кати ее родителям вместе было 40 лет сколько сейчас лет кати если через 2 года ей и ее родителям вместе будет 90 лет.?
Қазақ тiлi
Треба скласти 5 речень з поданих слів (2 клас): ліс,замети,мороз,кришталь,іній,віхола,ковдра,місяць,зірка,сніг,сонце.