первый землекоп может вскопать грядкуза 1ч,второй землекоп может вскопать эту же грядкуза 2ч.сколько времени потребуется землекопам для того,чтобы вскопать эту грядку вдвоем?
Математика
первый землекоп может вскопать грядкуза 1ч,второй землекоп может вскопать эту же грядкуза 2ч.сколько времени потребуется землекопам для того,чтобы вскопать эту грядку вдвоем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моим умственным подсчетам за 45 минут они вскопают грядку.
Гость:
1час это 60мін значіь 60+120=180 180/2=90мін
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