первый землекоп может вскопать грядкуза 1ч,второй землекоп может вскопать эту же грядкуза 2ч.сколько времени потребуется землекопам для того,чтобы вскопать эту грядку вдвоем?

Математика

первый землекоп может вскопать грядкуза 1ч,второй землекоп может вскопать эту же грядкуза 2ч.сколько времени потребуется землекопам для того,чтобы вскопать эту грядку вдвоем?

Автор: Гость