Будет ли будущее у газеты в наше время?

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Будет ли будущее у газеты в наше время?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет ли будущее у газеты в наше время?Будет!Можно даже не задаваться этим вопросом.Наряду с СД-книгами,она также будет актуальна,как и была до появления новых гаджетов.Раньше,газета была основным источником информации и главным средством массовой информации.С помощью газеты люди узнавали политичиеские новости,экономические,социальные.Узнавали радости и печали других людей,узнавали из газеты погоду.Сейчас же,конечно,  всё больше и больше в газетах стало появляться рекламы,объявлений,постеров,но всё равно газета-неизменный источник информации.
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