составить рассказ на тему моя родина из 5-6 предложений с использованием числительного
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составить рассказ на тему моя родина из 5-6 предложений с использованием числительного
Ответ(ы) на вопрос:
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Моя Родина- Украина. В 1991 году Украина стала независимым государством.Население стораны превышает 45 миллионов человек. Территория — 603 628 км².Общая протяжённость сухопутных границ составляет около 5638 км, Черноморская граница имеет длину 1057 и Азовская – 250 км. Украина граничит с 7 странами(Россией, Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией, Молдовой, Беларусью). В составе В Украине на сегодняшний день 24 области и автономная республика Крым
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