замените словосочетание "на мальчишеских устах",построенное на основе соглосования,синонемичным словосочетанием со связью управления

Русский язык
замените словосочетание "на мальчишеских устах",построенное на основе соглосования,синонемичным словосочетанием со связью управления
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На устах мальчишек (сущ.+сущ.)
Гость:
на устах мальчиша -на устах мальчика 
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