замените словосочетание "на мальчишеских устах",построенное на основе соглосования,синонемичным словосочетанием со связью управления

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замените словосочетание "на мальчишеских устах",построенное на основе соглосования,синонемичным словосочетанием со связью управления

Автор: Гость