замените словосочетание "на мальчишеских устах",построенное на основе соглосования,синонемичным словосочетанием со связью управления
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замените словосочетание "на мальчишеских устах",построенное на основе соглосования,синонемичным словосочетанием со связью управления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На устах мальчишек (сущ.+сущ.)
Гость:
на устах мальчиша -на устах мальчика
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