написать сочинение на тему:для чего нужна вежливость
Литература
написать сочинение на тему:для чего нужна вежливость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вежливость необходима приобщении .Вежливость - это часть ритуала коммуникации между людьми. По сути все эти "здрасте", "спасибо", к примеру, обеспечивают вход в транзакцию общения одного человека с другим и выход из него. Ритуалы сами по себе не несут смысловой нагрузки, но они обеспечивают снижение возможного сопротивления, возникающего между людьми. Основной же источник сопротивления - чувство уязвления самости (эго). И чем больше у человека комплекс собственной неполноценности, тем больше у него возникает требований к вежливости других людей по отношению к нему.
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