написать сочинение на тему:для чего нужна вежливость  

Литература
написать сочинение на тему:для чего нужна вежливость  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вежливость необходима приобщении .Вежливость - это часть ритуала коммуникации между людьми. По сути все эти "здрасте", "спасибо", к примеру, обеспечивают вход в транзакцию общения одного человека с другим и выход из него. Ритуалы сами по себе не несут смысловой нагрузки, но они обеспечивают снижение возможного сопротивления, возникающего между людьми. Основной же источник сопротивления - чувство уязвления самости (эго). И чем больше у человека комплекс собственной неполноценности, тем больше у него возникает требований к вежливости других людей по отношению к нему.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Длина окружности, описанной около правильного треугольника , равна 16 П см; найдите площадь круга, вписанного в треугольник
Ответить
Русский язык
составить рассказ на тему моя родина из 5-6 предложений с использованием числительного
Ответить
Математика
первый землекоп может вскопать грядкуза 1ч,второй землекоп может вскопать эту же грядкуза 2ч.сколько времени потребуется землекопам для того,чтобы ...
Ответить
Русский язык
Будет ли будущее у газеты в наше время?
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ Ф. А. ВАСИЛЬЕВ. "МОКРЫЙ ЛУГ"
Ответить