средние линии треугольника относятся как 2:2:4, а периметр треугольника равен 45 см. найти стороны треугольника

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Средняя линия в 2 раза меньше стороны, поэтому стороны также относятся как 2,2,4. По неравенству треугольника это невозможно. Если имелось ввиду 2:3:4, то стороны относятся так же, обозначим их за 2x,3x,4x, тогда 9x=45, стороны равны 10,15.20.