Составь как можно больше предложений со следующими словами . Форму слов можно изменять можно добавлять любые другие слова .    Девочка, кукла                          Мальчик конь.

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Девочка играла со своей куклой. Мама купила девочке куклу. Я увидела девочку с куклой. Кукла лежала на столе девочки. Мальчик увидел коня. Папа разрешил мальчику покататься на коне. Мальчик хочет погладить коня. Любимая книга мальчика-"Конь с розовой гривой". Маленький мальчик удивился, когда увидел коня.