Составь как можно больше предложений со следующими словами . Форму слов можно изменять можно добавлять любые другие слова . Девочка, кукла Мальчик конь.
Русский язык
Составь как можно больше предложений со следующими словами . Форму слов можно изменять можно добавлять любые другие слова . Девочка, кукла Мальчик конь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка играла со своей куклой. Мама купила девочке куклу. Я увидела девочку с куклой. Кукла лежала на столе девочки. Мальчик увидел коня. Папа разрешил мальчику покататься на коне. Мальчик хочет погладить коня. Любимая книга мальчика-"Конь с розовой гривой". Маленький мальчик удивился, когда увидел коня.
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