Составь рассказ на тему ((Мамин праздник)).Расскажи,как ты готовишься к празднику и чем в этот день особенно радует свою маму.
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Составь рассказ на тему ((Мамин праздник)).Расскажи,как ты готовишься к празднику и чем в этот день особенно радует свою маму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый дорогой человек для меня-мама. Зовут её оля. Нет не кого ближе её.она меня очень любит и желает добра.а я поздровляю свою мамочку с праздником весны с днём 8 марта. свою маму я люблю, дорожу ею очень. Если мама загрустит, окружу заботой. я попить ей принесу и укрою пледом стих весёлый раскажу, накормлю обедом. вмиг мамуля оживёт, Хорошо ей будет, С нами весело споёт, Грусть свою забудет. станет чаем нас поить, нежность и тепло дарить.
Гость:
8 Марта-Международные женский день. В это м году мы собрались большой компанией,чтобы приготовить подарки.Мы готовили открытки,подделки своими руками и т.д.Но кроме этого каждый для своей мамы сделал личный подарок. Я сплела из ниток-мулине разноцветную солфетку,а Кирилл из старой фотоплёнки сделал закладки для книг. Кроме этого все ребята подписали открытки.Мы думаем,что наши мамы будут довольны.
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