Составь рассказ на тему ((Мамин праздник)).Расскажи,как ты готовишься к празднику и чем в этот день особенно радует свою маму.

Гость: Гость:

Самый дорогой человек для меня-мама. Зовут её оля. Нет не кого ближе её.она меня очень любит и желает добра.а я поздровляю свою мамочку с праздником весны с днём 8 марта. свою маму я люблю, дорожу ею очень. Если мама загрустит, окружу заботой. я попить ей принесу и укрою пледом стих весёлый раскажу, накормлю обедом. вмиг мамуля оживёт, Хорошо ей будет, С нами весело споёт, Грусть свою забудет. станет чаем нас поить, нежность и тепло дарить.