почему  в рассказе Салтыкова-Щедрина " Дикий помещик"  помещика назвали диким? 

Потому что когда от него ушли мужики,он одичал и превратился в "животное".

Гость: Гость:

Я думаю, что помещика назвали "диким" не только из-за его ужасного внешнего вида(когтей, длинных волос), но прежде всего за то,что у него была" дикая" идея - избавиться от мужиков, не понимая, что он живет мужицкими стараниями.