почему  в рассказе Салтыкова-Щедрина " Дикий помещик"  помещика назвали диким? 

Литература
почему  в рассказе Салтыкова-Щедрина " Дикий помещик"  помещика назвали диким? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что когда от него ушли мужики,он одичал и превратился в "животное".
Гость:
Я думаю, что помещика назвали "диким" не только из-за его ужасного внешнего вида(когтей, длинных волос), но прежде всего за то,что у него была" дикая" идея - избавиться от мужиков, не понимая, что он живет мужицкими стараниями.
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