эссе, объясняющее разницу давления крови в разных типах сосудов

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Разных типах сосудов, это как я понимаю, так) Сосуды, по которым течёт богатая кислородом кровь(артериальная): артерии, артериолы, капилляры. Сосуды, по которым течёт обеднённая кислородом кровь(венозная): вены, венулы. Во-первых, разность давления существует в сосудах из-за того, что чем дальше только что вышедшая из сердца кровь уходит, тем меньше сила, толкающая кровь по сосудам. (а главная сила создаётся засчет сокращения сердца). Поэтому пока кровь дотёчет до вен, давление крови постепенно ослабнет. p = F / S(формула 7 класса физики). Чем меньше сила, тем меньше давление. То есть, давление крови в венозных сосудах меньше. чем в артериальных. Во-вторых, исходя из той же самой формулы, чем больше площадь сосудов, тем меньше давление крови.