Составить небольшое описание(5-7 предложений) на одну из тем:"Вид из окна","Моя комната","Любимый уголок природы".

Гость: Гость:

Моя комната очень маленькая,но зато очень уютная.Обои в моей комнате светло-синего цвета,шторы также подобраны в тон к обоям.Кровь стоит у стены,она красивого молочного цвета.Шкафы у меня очень большие и вместительные,они тёмно-синего красивого цвета.Пол устелен очень пушистым белым ковром.Порой,находясь в своей комнате,я представляю себя на воздушном облаке.