Составить небольшое описание(5-7 предложений) на одну из тем:"Вид из окна","Моя комната","Любимый уголок природы".
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Составить небольшое описание(5-7 предложений) на одну из тем:"Вид из окна","Моя комната","Любимый уголок природы".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя комната очень маленькая,но зато очень уютная.Обои в моей комнате светло-синего цвета,шторы также подобраны в тон к обоям.Кровь стоит у стены,она красивого молочного цвета.Шкафы у меня очень большие и вместительные,они тёмно-синего красивого цвета.Пол устелен очень пушистым белым ковром.Порой,находясь в своей комнате,я представляю себя на воздушном облаке.
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