плот проплыл 27км за9 часов,а моторная лодка 24 км за 2 часа.чья скорость больше и на сколько?
Математика
плот проплыл 27км за9 часов,а моторная лодка 24 км за 2 часа.чья скорость больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость больше у моторной лодки на 9км/ч. 27 : 9=3 км/ч скорость плота 24 : 2=12км/ч Моторной лодки Значит 12-3=9.
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