плот проплыл 27км за9 часов,а моторная лодка 24 км за 2 часа.чья скорость больше и на сколько?

Математика

плот проплыл 27км за9 часов,а моторная лодка 24 км за 2 часа.чья скорость больше и на сколько?

Автор: Гость